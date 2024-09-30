Eski İtalyan futbolcu öldürüldü: Cansız bedeni otel odasında bulundu

Kariyerinde Cagliari ve Salernitana gibi takımların formasını giyen eski İtalyan futbolcunun cansız bedeni otel odasında bulundu. Olay İtalya basınında büyük bir şok etkisi yarattı. Peki, Andrea Capone neden öldürüldü? İşte detaylar.
Eski İtalyan futbolcu Andrea Capone'nin otel odasında cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı.
Il Messaggero'nun haberine göre; 43 yaşındaki ismin kafasına aldığı darbeler sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cagliari ve Salernitana başta olmak üzere birçok Çizme ekibinde forma giyen eski orta sahanın ölümü, ülkede büyük bir şok etkisi yarattı.
İlk tahminler, ölümün istem dışı bir düşüş sonucu meydana geldiğini öne sürse de dosyanın yetkili makamlara devredildiği ve eski profesyonel futbolcunun ölümünün nedenini aydınlatmak için inceleneceği aktarıldı.