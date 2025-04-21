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Eski Trabzonsporlu Süper Lig devine geliyor

Eski Trabzonsporlu Süper Lig devine geliyor

15:5521/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen ve Schalke 04’e transfer olan genç futbolcuya Süper Lig devi talip oldu.

Mehmet Can Aydın, Süper Lig'e dönebilir. Sezon sonunda Schalke 04 ile sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor.


BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR TAKİPTE



Beşiktaş ile Başakşehir'in yanı sıra Werder Bremen ve Hamburg Mehmet Can ile ilgileniyor. Bir çok Championship ekibi de oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak için bekliyor.


GERİDE BIRAKTIĞIMIZ SEZON TRABZONSPOR'DAYDI



Schalke 04 altyapısında yetişen Mehmet Can Aydın, daha önce Trabzonspor'da kiralık olarak 23 maçta forma giymişti.




GERİDE BIRAKTIĞIMIZ SEZON TRABZONSPOR'DAYDI



Schalke 04 altyapısında yetişen Mehmet Can Aydın, daha önce Trabzonspor'da kiralık olarak 23 maçta forma giymişti.




#Mehmet can Aydın
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