Fatih Terim son dakikada yıkıldı! 10 kişi kalan rakibe yenildiler

68'de sahneye çıkan Camara, Terim'in takımını bir kez daha öne geçirdi ancak Hazazi 83. dakikada skoru 2-2'ye getirirken 90+6'da sahneye çıkan Quinones, maçın skorunu belirledi ve Al-Qadsiah rakibini 3-2 mağlup etti.