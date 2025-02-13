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Fatih Terim son dakikada yıkıldı! 10 kişi kalan rakibe yenildiler

Fatih Terim son dakikada yıkıldı! 10 kişi kalan rakibe yenildiler

20:4213/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, 10 kişi kalan rakibi Al-Qadsiah'a son dakikada yediği golle 3-2 mağlup oldu. İşte detaylar...

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 20. haftasında Al-Qadsiah'ı sahasında ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım, 16'da Guanca'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 

İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarının hemen başında Al-Qadsiah, Quinones'in golüyle eşitliği sağladı.

68'de sahneye çıkan Camara, Terim'in takımını bir kez daha öne geçirdi ancak Hazazi 83. dakikada skoru 2-2'ye getirirken 90+6'da sahneye çıkan Quinones, maçın skorunu belirledi ve Al-Qadsiah rakibini 3-2 mağlup etti.

Öte yandan konuk ekipte Aubameyang, 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.


Bu sonucun ardından Al Shabab 32 puanda kaldı. Al-Qadsiah ise puanını 44'e çıkardı.

#Fatih Terim
#Al Shabab
#Suudi Arabistan

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