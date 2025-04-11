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Fatih Terim'in takımında 'penaltı' krizi

Fatih Terim'in takımında 'penaltı' krizi

09:4511/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, sahasında ağırladığı Al Kholood'u iki golle mağlup etti. Karşılaşmaya Carrasco ile Hamdallah arasında yaşanan penaltı tartışması damga vurdu.

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 27. haftasında Al Kholood'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, Guanca ve Hamdallah'ın (P) golleriyle mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

Ligde üst üste üçüncü, son 6 maçta 5. galibiyetini alan 6. basamaktaki Fatih Terim'in takımı, bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti.

Penaltı krizi


Al Shabab takımında ilk yarının sonunda kanılan penaltıda topun başına kimin geçeceği konusunda tartışma yaşandı.




Yannick Carrasco, karşılaşmanın hakemine penaltıyı kendisinin kullanacağını söyledi. Hamdallah ise duruma tepki göstererek teknik heyete sitemini dile getirdi.

Yaşanan tartışmanın ardından Fatih Terim devreye girdi ve penaltıyı Hamdallah kullanarak fileleri havalandırdı. Carrasco'nun golün ardından takım sevincine katılmadığı görüldü.

İşte penaltı öncesi yaşanan o tartışma

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