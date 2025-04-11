Fatih Terim'in takımında 'penaltı' krizi

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, sahasında ağırladığı Al Kholood'u iki golle mağlup etti. Karşılaşmaya Carrasco ile Hamdallah arasında yaşanan penaltı tartışması damga vurdu.

1 /7 Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 27. haftasında Al Kholood'u konuk etti.

2 /7 Ev sahibi ekip, Guanca ve Hamdallah'ın (P) golleriyle mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

3 /7 Ligde üst üste üçüncü, son 6 maçta 5. galibiyetini alan 6. basamaktaki Fatih Terim'in takımı, bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti.

4 /7 Penaltı krizi

Al Shabab takımında ilk yarının sonunda kanılan penaltıda topun başına kimin geçeceği konusunda tartışma yaşandı.







5 /7 Yannick Carrasco, karşılaşmanın hakemine penaltıyı kendisinin kullanacağını söyledi. Hamdallah ise duruma tepki göstererek teknik heyete sitemini dile getirdi.

6 /7 Yaşanan tartışmanın ardından Fatih Terim devreye girdi ve penaltıyı Hamdallah kullanarak fileleri havalandırdı. Carrasco'nun golün ardından takım sevincine katılmadığı görüldü.