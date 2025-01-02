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Felipe Melo Fluminense’den ayrıldı: Futbolu bırakacak mı?

Felipe Melo Fluminense’den ayrıldı: Futbolu bırakacak mı?

10:012/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bir dönem Süper Lig’de Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Fluminense’den ayrıldı. Fluminense formasıyla birçok başarı ve şampiyonluğa imza atan Brezilyalı yıldızın futbolu bırakıp bırakmayacağı ise merak konusu. İşte detaylar.

Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de futbol hayatını sürdüren Felipe Melo, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.


Bir dönem Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı futbolcunun Fluminense'den ayrılmasının ardından futbol hayatını noktalaması bekleniyor.

Fluminense, 41 yaşındaki Melo'ya "Üç sezon boyunca gösterdiği tüm özveri için teşekkür eder ve kişisel ve profesyonel hayatındaki bir sonraki adımlarında büyük başarılar dileriz" mesajıyla veda etti.


Felipe Melo, Fluminense formasıyla Copa Libertadores ve Sudamericana şampiyonlukları yaşadı.


Tecrübeli futbolcu, Brezilya ekibinde toplamda 108 resmi maçta oynadı ve 3 kez ağları sarstı.

#Felipe Melo
#Fluminense
#Galatasaray

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