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Fenerbahçe 18 milyon Euro önermişti! Milan'dan açıklama geldi

Fenerbahçe 18 milyon Euro önermişti! Milan'dan açıklama geldi

09:5018/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
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Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Sırp futbolcu Strahinja Pavlovic'i almıştı. Oyuncunun kulübü Milan'dan bu teklife ilişkin bir açıklama geldi.

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Strahinja Pavlovic için Sırp futbolcunun kulübü Milan'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe yönetimi, Pavlovic için Milan'ın kapısını çalmış ve 18 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

İtalyan ekibinin CEO'su Giorgio Furlani, Sabah Gazetesi'ne transferin detaylarıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

23 yaşındaki 1.94 cm boyundaki defans oyuncusunun kendileri için değerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Furlani, sarı-lacivertli yönetimin önerdiği rakamın beklentilerinin çok altında kaldığına vurgu yaptı. 

Milan'ın bu transferde kapıyı 25 milyon Euro'dan açtığı öğrenilirken, Fenerbahçe cephesinin kiralama formülü üzerinden görüşmeleri yürütmeyi düşündüğü ifade edildi.

#Fenerbahçe
#Milan
#Strahinja Pavlovic

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