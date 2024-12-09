UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao’yu konuk ediyor. Sarı-lacivertliler oynadığı 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak ligde 8 puanla 15. sırada yer aldı. İspanyol ekibi ise 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak averaj farkıyla 2. sırada yer aldı. Peki, Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi’nde 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao’yu konuk edecek.
Bugüne kadar İspanyol takımlarıyla oynadığı 11 maçın dokuzunu kaybeden Fenerbahçe (2G), iki galibiyetini son iki iç saha karşılaşmasında Sevilla karşısında aldı (Mart 2023 & Şubat 2008).
Türk takımlarına konuk olduğu ilk Avrupa kupası maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Athletic (Ekim 1985), daha sonraki üç ziyaretinden de yenilgiyle döndü.
Avrupa kupalarında oynadığı son 18 iç saha maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (14G 3B), seyircisi önünde çıktığı son 21 Avrupa Ligi karşılaşmasının sadece birinden mağlup ayrıldı (13G 7B).
Avrupa kupalarında çıktığı son dört maçın tamamını kazanan Athletic, üst üste beş galibiyet aldığı son seriyi Kasım 1985'te yaşadı.
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nin lig aşamasında attığı yedi golün beşini ikinci yarılarda kaydetti (%71) ancak Athletic bu süreçte ikinci 45 dakikalarda gol yemeyen tek takım.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takım olan Athletic (35), Lazio'nun (4) ardından kalesinde en az net gol pozisyonu gören ekip konumunda (6).
Edin Dzeko'nun Avrupa kupaları kariyerinde temsilcilerine İspanya takımlarından (8) daha fazla attığı sadece iki ülke bulunuyor: Çekya (12) ve İngiltere (9).
Avrupa Ligi'nde çıktığı son üç maçta birer gol atan Youssef En-Nesyri, Avrupa kupaları kariyerinin en uzun serisini yaşıyor. Fenerbahçe tarihinde Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında üst üste dört karşılaşmada gol atan bir oyuncu bulunmuyor.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde top taşımalar sonrası 2+ asist yapan tek oyuncu, Athletic forması giyen Nico Williams (2).
Bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupasının tarihinde Carlo Ancelotti'nin (121) ardından en fazla galibiyet alan teknik direktör Jose Mourinho (119).
FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı 11 Aralık Çarşamba saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.