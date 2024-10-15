Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Cristian Medina'nın alternatifini belirledi: Görüşmeleri Arjantin basını duyurdu

Fenerbahçe Cristian Medina'nın alternatifini belirledi: Görüşmeleri Arjantin basını duyurdu

Haber Merkezi
10:3115/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Cristian Medina'nın alternatifi olarak Arjantin'den farklı bir oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Boca Junios forması giyen Cristian Medina'yı kadrosuna katmak istemişti.

Fakat oyuncunun kulübü, Medina'yı bırakmamış ve görüşmeler devre arası transfer dönemine kalmıştı.

Fenerbahçe eğer 15 milyon euro öderse Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katacak.

Sabah'ın haberine göre, Arjantinli orta sahayla ilgili son durumu, Boca Juniors muhabiri Lucas Gatti aktardı.

Gatti şu ifadeleri kullandı: "Medina sezon başında Fenerbahçe'ye gitmeyi çok istedi. Ancak Arjantin kulübü oyuncuyu bırakmayınca transfer ocak ayına kaldı."

"Medina hâlâ İstanbul'a gitmeyi ve formayı giymek istiyor. Ancak İstanbul temsilcisi yaşanacak olası sıkıntıyı da göz önünde tutarak alternatifini de belirlemiş durumda."

"Bu isim de Arjantinli Christian Ordonez. Velez Sarsfield forması giyen 20 yaşındaki oyuncu için sarı- lacivertliler yakın takipte ve görüşmelerini sürdürüyor."

Transfermarkt verilerine göre Christian Ordonez'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Arjantin basınına göre oyuncunun serbest kalma bedeli 10 milyon euro.

Bu sezon 35 maçta oynayan Christian Ordonez, 1 gol ve 4 asistle oynadı.

#Fenerbahçe
#Cristian Medina
#Christian Ordonez

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ indirim kampanyası başvurusunda sona yaklaşılıyor