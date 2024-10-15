Fenerbahçe Cristian Medina'nın alternatifini belirledi: Görüşmeleri Arjantin basını duyurdu

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Cristian Medina'nın alternatifi olarak Arjantin'den farklı bir oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Boca Junios forması giyen Cristian Medina'yı kadrosuna katmak istemişti.
Fakat oyuncunun kulübü, Medina'yı bırakmamış ve görüşmeler devre arası transfer dönemine kalmıştı.
Fenerbahçe eğer 15 milyon euro öderse Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katacak.
Sabah'ın haberine göre, Arjantinli orta sahayla ilgili son durumu, Boca Juniors muhabiri Lucas Gatti aktardı.
Gatti şu ifadeleri kullandı: "Medina sezon başında Fenerbahçe'ye gitmeyi çok istedi. Ancak Arjantin kulübü oyuncuyu bırakmayınca transfer ocak ayına kaldı."
"Medina hâlâ İstanbul'a gitmeyi ve formayı giymek istiyor. Ancak İstanbul temsilcisi yaşanacak olası sıkıntıyı da göz önünde tutarak alternatifini de belirlemiş durumda."
"Bu isim de Arjantinli Christian Ordonez. Velez Sarsfield forması giyen 20 yaşındaki oyuncu için sarı- lacivertliler yakın takipte ve görüşmelerini sürdürüyor."
Transfermarkt verilerine göre Christian Ordonez'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
Arjantin basınına göre oyuncunun serbest kalma bedeli 10 milyon euro.
Bu sezon 35 maçta oynayan Christian Ordonez, 1 gol ve 4 asistle oynadı.