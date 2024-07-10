Fenerbahçe - Hajduk Split maçında ortalık karıştı: Mourinho sahaya girdi

Fenerbahçe hazırlık maçında Hırvat temsilcisi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Maçın 30. dakikasında Djiku ile Livaja arasında gerginlik çıktı. Jose Mourinho ve oyuncular sahaya girerek çıkan kavgayı ayırdı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 8 Fenerbahçe, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

2 / 8 Mourinho yönetiminde sarı-lacivertliler ilk yarıyı 0-0 beraberlikle kapattı.

3 / 8 Maçın 30. dakikasında Aleksander Djiku ile Livaja arasında gerginlik yaşandı.

4 / 8 İkili arasında yaşanan pozisyondaki yakın temas sonrası Livaja, Djiku'ya tepki gösterdi.

5 / 8 Djiku'da karşılık verince ortam karıştı. Teknik heyet ve oyuncular sahaya girdi.

6 / 8 Teknik direktör Jose Mourinho'da sahaya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

7 / 8 Sonrasında hakem iki oyuncuyu da yanına çağırarak sarı kart gösterdi.