Fenerbahçe için olay iddia: Cenk Tosun'un transferi bakın neden iptal edilmiş

Japon kulübünün evrakları sisteme giremeyince gerçeğin ortaya çıktığını belirten Seten, "Transfer kağıtları gönderiliyor transfer bitecekken Japonlar diyor ki 'Arkadaş biz bu transferi sisteme giremiyoruz, sizin evrakların karşılığı gelmiyor' diyorlar, o zaman anlaşılıyor ki 'Aaa kontenjanımız dolmuş'. Bu olayı kapatmak için Dzeko Milli Takım'dan sakat geldi, Mourinho Cenk Tosun'u bu yüzden bırakmadı dediler" ifadelerin kullandı.