Fenerbahçe için olay iddia: Cenk Tosun'un transferi bakın neden iptal edilmiş

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un Japon takımı Urawa Red Diamonds'a transferinin iptal olmasıyla ilgili ses getiren bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci İbrahim Seten'in verdiği bilgiye göre, olayın perde arkasında büyük bir skandal yaşandığı belirtildi.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Cenk Tosun’un Japon takımı Urawa Red Diamonds'a kiralanması için anlaşmaya varmıştı.
33 yaşındaki golcü Japonya’ya gitme hazırlığı yaparken bu transfer sürpriz bir şekilde iptal olmuştu.
Transferin gerçekleşmemesiyle ilgili çeşitli haberler ortaya çıkarken, konu hakkında gazeteci İbrahim Seten'ten gündem olan bir iddia geldi.
YoTube kanalı 343 Digital'e konuşan Seten, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun takımdan kiralık olarak gönderilen oyuncu sayısını unuttuğu için Cenk Tosun'un transferinin iptal olduğunu aktardı.
İbrahim Seten, "Cenk Tosun'un gidişinde o kadar Fenerbahçe yönetimi olaylardan bi haber ki... Mesela Branco, Branco diyoruz adamı yere göğe sığdıramıyoruz... Branco'nun Fenerbahçe'nin 6 oyuncu kiralama kontenjanını doldurduğundan haberi yok" dedi.
Japon kulübünün evrakları sisteme giremeyince gerçeğin ortaya çıktığını belirten Seten, "Transfer kağıtları gönderiliyor transfer bitecekken Japonlar diyor ki 'Arkadaş biz bu transferi sisteme giremiyoruz, sizin evrakların karşılığı gelmiyor' diyorlar, o zaman anlaşılıyor ki 'Aaa kontenjanımız dolmuş'. Bu olayı kapatmak için Dzeko Milli Takım'dan sakat geldi, Mourinho Cenk Tosun'u bu yüzden bırakmadı dediler" ifadelerin kullandı.