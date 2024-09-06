Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Cristian Medina'dan ilk açıklama geldi: Transferde mutlu son

Transfer çalışmalarına devam Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen Cristian Medina ile anlaşma sağladı. Oyuncu tarafından da resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertliler, uzun zamandır Cristian Medina için Boca Juniors'ı ikna etmeye çalışıyordu.
Fenerbahçe bu konuda mutlu sona ulaştı.
Sarı lacivertliler, Medina transferi için Boca'ya 10 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus ödeyecek.
Ayrıca bir sonraki satıştan pay olacak.
Cristian Medina'nın sezonu Boca'da tamamlayacağı ve ocak ayında Fenerbahçe'ye geleceği öğrenildi.
Konuyla ilgili Cristian Medina’nın temsilciliğini üstlenen şirketten açıklama geldi.
TRT Spor'a konuşan yetkililer, şu ifadeleri kullandı:
"Uzun süren bir romanın sonuna geldik."
"Görüşmeler sona erdi."
"Umarım bundan sonra her iki taraf için de güzel bir serüvenin başlangıcı olur."