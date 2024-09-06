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Spor

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Cristian Medina'dan ilk açıklama geldi: Transferde mutlu son

Haber Merkezi
21:20 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 21:28 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen Cristian Medina ile anlaşma sağladı. Oyuncu tarafından da resmi açıklama geldi.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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Sarı lacivertliler, uzun zamandır Cristian Medina için Boca Juniors'ı ikna etmeye çalışıyordu.

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Fenerbahçe bu konuda mutlu sona ulaştı.

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Sarı lacivertliler, Medina transferi için Boca'ya 10 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus ödeyecek.

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Ayrıca bir sonraki satıştan pay olacak.

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Cristian Medina'nın sezonu Boca'da tamamlayacağı ve ocak ayında Fenerbahçe'ye geleceği öğrenildi.

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Konuyla ilgili Cristian Medina’nın temsilciliğini üstlenen şirketten açıklama geldi.

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TRT Spor'a konuşan yetkililer, şu ifadeleri kullandı:

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"Uzun süren bir romanın sonuna geldik."

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"Görüşmeler sona erdi."

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"Umarım bundan sonra her iki taraf için de güzel bir serüvenin başlangıcı olur."

#Fenerbahçe
#Cristian Medina
#transfer haberleri
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