Transer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılık ihtimaline karşı çalışmalara başladı. Sarı lacivertli takım, 95 milyon euroluk golcü için görüşme yaptı.
Fenerbahçe'de Yusuf En Nesyri ile yolların ayrılma ihtimali bulunuyor.
Sarı lacivertli takım Al Nassr ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe daha önce gelen 30 milyon euroluk teklifi kabul etmemişti.
Bu rakamın minimum 40 milyon euroya çıkması bekleniyor.
Çünkü oyuncunun eski kulübü Sevilla'ya da bir pay verilecek.
Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılık ihtimaline karşı da çalışmalara başladı.
Sarı lacivertli takımın gündemindeyse, transferine 95 milyon euro ödenen dünyaca ünlü bir golcü var.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Kolo Muani için bir görüşme gerçekleştirdi.
PSG'den ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Fransız golcü, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Süper Lig'de forma giyme konusunda soru işaretleri yaşayan Muani için Jose Mourinho'nun da devreye girdiği öğrenildi.
Sözleşmesi 2028 yışında sona erecek olan Kolo Muani, bu sezon oynadığı 14 maçta 2 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.