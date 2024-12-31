Transer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılık ihtimaline karşı çalışmalara başladı. Sarı lacivertli takım, 95 milyon euroluk golcü için görüşme yaptı.

1 /12 Fenerbahçe'de Yusuf En Nesyri ile yolların ayrılma ihtimali bulunuyor.

2 /12 Sarı lacivertli takım Al Nassr ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.

3 /12 Fenerbahçe daha önce gelen 30 milyon euroluk teklifi kabul etmemişti.

4 /12 Bu rakamın minimum 40 milyon euroya çıkması bekleniyor.

5 /12 Çünkü oyuncunun eski kulübü Sevilla'ya da bir pay verilecek.

6 /12 Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılık ihtimaline karşı da çalışmalara başladı.

7 /12 Sarı lacivertli takımın gündemindeyse, transferine 95 milyon euro ödenen dünyaca ünlü bir golcü var.

8 /12 Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Kolo Muani için bir görüşme gerçekleştirdi.

9 /12 PSG'den ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Fransız golcü, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

10 /12 Süper Lig'de forma giyme konusunda soru işaretleri yaşayan Muani için Jose Mourinho'nun da devreye girdiği öğrenildi.

11 /12 Sözleşmesi 2028 yışında sona erecek olan Kolo Muani, bu sezon oynadığı 14 maçta 2 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.