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Fenerbahçe Livakovic'in alternatifini buldu! İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Livakovic'in alternatifini buldu! İstanbul'a geliyor

09:2424/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci arayışında sona geldi. Sarı-lacivertliler, Livakovic'in yerine sürpriz bir ismi kadrosuna katıyor.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini kaleye yapıyor.

Ayrılığı gündemde olan Livakovic'in yerine Fransız file bekçisi getiriliyor.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Leeds United'ın kalecisi Illan Meslier ile her konuda anlaşma sağladı.


Sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki Fransız file bekçisi Meslier'nin hafta sonunda İstanbul'a geleceği haber detayında yer aldı.

Geride bıraktığımız sezonda Championship'te 39 maça çıkan Illan Meslier, 21 maçta kalesini gole kapatarak dikkat çekmişti.

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