Fenerbahçe - Lugano Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler || Fenerbahçe - Lugano rövanş maçında En-Nesyri oynayacak mı, ilk 11’de kimler var?

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında evinde İsviçre temsilcisi Lugano’yu konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek. Teknik direktör Jose Mourinho, kritik maçta kadroda değişikliğe gidecek. Krunic’in yerine İsmail Yüksek’i görevlendirmeyi düşünen Portekizli teknik adam, Oosterwolde’nin yerini de Ferdi Kadıoğlu’na vermeyi hedefliyor. Fenerbahçe - Lugano maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında evinde Lugano’yu ağırlayacak.
Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak.
Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 35 kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 52 gol atan Fenerbahçe, ağlarında 42 gole engel olamadı.
Kanarya, turu geçmesi halinde 3. turda Fransız ekibi Lille ile mücadele edecek.
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano, İsviçre Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı.
Sezonun ilk maçında konuk ettiği Grasshopper'i 2-1 mağlup eden Lugano, geçtiğimiz cumartesi günü de deplasmanda Basel'i 2-1'le geçti.
EN-NESYRİ FENERBAHÇE - LUGANO RÖVANŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?
UEFA listesinde yer alamayan En Nesyri Lugano karşısında oynamayacak.
Portekizli teknik adamın, ilk maçta riske etmediği sol açık Maximin’i, bu sezon başında da şans bulmasına rağmen beklenen çıkışı yapamayan Ryan Kent’in yerine ilk 11’e sürmesi bekleniyor.
Ayrıca ilk maçta oyuna girer girmez golü atıp Sarı-Lacivertli ekibin İstanbul’a 4-3 galibiyetle dönmesini sağlayan Ferdi Kadıoğlu’nun da ilk 11’de kendine yer bulması sürpriz olmayacak.
Fenerbahçe’de ilk maçta aksayan mevkiiler dışında teknik direktör Jose Mourinho taşlarla fazla oynamayacak.
Lugano ile İsviçre’de yapılan ilk maçta özellikle Bartuğ Elmaz’ın yerine tercih ettiği Krunic, beklenen performansı sergileyememişti.
Tecrübeli teknik adamın bu mevkii için iki seçeneği olacak. Biri sezon başından bu yana tüm hazırlık maçlarında başarı ile forma giyen Bartuğ Elmaz, diğeri ise Türk Milli Takımı’ndan geç dönen, ancak katıldığı idmanlarda hazır olduğu gözlenen İsmail Yüksek olacak.
FENERBAHÇE - LUGANO MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE
40 Dominik Livakovic
2 Çağlar Söyüncü
6 Alexander Djiku
21 Bright Osayi-Samuel
7 Ferdi Kadıoğlu
10 Dusan Tadic
11 Ryan Kent
5 İsmail Yüksek
35 Fred
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
LUGANO
1 Amir Saipi
6 Antonios Papadopoulos
22 Ayman El Wafi
23 Milton Valenzuela
46 Mattia Zanotti
8 Anto Grgic
10 Mattia Bottani
20 Ousmane Doumbia
21 Yanis Cimignani
25 Uran Bislimi
31 Ignacio Aliseda