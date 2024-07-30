Fenerbahçe - Lugano Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler || Fenerbahçe - Lugano rövanş maçında En-Nesyri oynayacak mı, ilk 11’de kimler var?

Tecrübeli teknik adamın bu mevkii için iki seçeneği olacak. Biri sezon başından bu yana tüm hazırlık maçlarında başarı ile forma giyen Bartuğ Elmaz, diğeri ise Türk Milli Takımı’ndan geç dönen, ancak katıldığı idmanlarda hazır olduğu gözlenen İsmail Yüksek olacak.



