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Fenerbahçe - Lugano Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler || Fenerbahçe - Lugano rövanş maçında En-Nesyri oynayacak mı, ilk 11’de kimler var?

09:48 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 09:51 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında evinde İsviçre temsilcisi Lugano’yu konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek. Teknik direktör Jose Mourinho, kritik maçta kadroda değişikliğe gidecek. Krunic’in yerine İsmail Yüksek’i görevlendirmeyi düşünen Portekizli teknik adam, Oosterwolde’nin yerini de Ferdi Kadıoğlu’na vermeyi hedefliyor. Fenerbahçe - Lugano maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında evinde Lugano’yu ağırlayacak.


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Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından yayınlanacak.  

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Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak.


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Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

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Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 35 kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 52 gol atan Fenerbahçe, ağlarında 42 gole engel olamadı.


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Kanarya, turu geçmesi halinde 3. turda Fransız ekibi Lille ile mücadele edecek.


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Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano, İsviçre Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı.


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Sezonun ilk maçında konuk ettiği Grasshopper'i 2-1 mağlup eden Lugano, geçtiğimiz cumartesi günü de deplasmanda Basel'i 2-1'le geçti.


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EN-NESYRİ FENERBAHÇE - LUGANO RÖVANŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?


UEFA listesinde yer alamayan En Nesyri Lugano karşısında oynamayacak.


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Portekizli teknik adamın, ilk maçta riske etmediği sol açık Maximin’i, bu sezon başında da şans bulmasına rağmen beklenen çıkışı yapamayan Ryan Kent’in yerine ilk 11’e sürmesi bekleniyor.

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Ayrıca ilk maçta oyuna girer girmez golü atıp Sarı-Lacivertli ekibin İstanbul’a 4-3 galibiyetle dönmesini sağlayan Ferdi Kadıoğlu’nun da ilk 11’de kendine yer bulması sürpriz olmayacak.


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Fenerbahçe’de ilk maçta aksayan mevkiiler dışında teknik direktör Jose Mourinho taşlarla fazla oynamayacak.


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Lugano ile İsviçre’de yapılan ilk maçta özellikle Bartuğ Elmaz’ın yerine tercih ettiği Krunic, beklenen performansı sergileyememişti.


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Tecrübeli teknik adamın bu mevkii için iki seçeneği olacak. Biri sezon başından bu yana tüm hazırlık maçlarında başarı ile forma giyen Bartuğ Elmaz, diğeri ise Türk Milli Takımı’ndan geç dönen, ancak katıldığı idmanlarda hazır olduğu gözlenen İsmail Yüksek olacak.


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FENERBAHÇE - LUGANO MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11’LER


FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

2 Çağlar Söyüncü

6 Alexander Djiku

21 Bright Osayi-Samuel

7 Ferdi Kadıoğlu

10 Dusan Tadic

11 Ryan Kent

5 İsmail Yüksek

35 Fred

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko







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LUGANO


1 Amir Saipi

6 Antonios Papadopoulos

22 Ayman El Wafi

23 Milton Valenzuela

46 Mattia Zanotti

8 Anto Grgic

10 Mattia Bottani

20 Ousmane Doumbia

21 Yanis Cimignani

25 Uran Bislimi

31 Ignacio Aliseda












#Fenerbahçe
#Lugano
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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