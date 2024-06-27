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Spor

Fenerbahçe ilk hazırlık maçını Petrolul Ploieşti ile oynayacak

11:35 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:36 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Fenerbahçe yeni sezona hazırlık kapsamında Romanya ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile karşılaşacak. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa giren sarı-lacivertliler, günü akşam antrenmanıyla tamamladı. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Peki, Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

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Fenerbahçe hazırlık maçında haftasonu Romanya ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile karşılaşacak.


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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa giren Fenerbahçe, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.


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Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.


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Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ikinci antrenmanına salonda "core" çalışarak başladı.


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Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.


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Defans ve hücum oyunlarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.


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FENERBAHÇE - PETROLUL PLOİEŞTİ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti hazırlık maçı Cumartesi günü saat 10:30’da başlayacak. Karşılaşma YouTube ve FB TV’den yayınlanacak. 

#Fenerbahçe
#Petrolul Ploieşti
#Jose Mourinho
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