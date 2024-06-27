Fenerbahçe yeni sezona hazırlık kapsamında Romanya ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile karşılaşacak. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa giren sarı-lacivertliler, günü akşam antrenmanıyla tamamladı. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Peki, Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Fenerbahçe hazırlık maçında haftasonu Romanya ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile karşılaşacak.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa giren Fenerbahçe, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.
Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ikinci antrenmanına salonda "core" çalışarak başladı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Defans ve hücum oyunlarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
FENERBAHÇE - PETROLUL PLOİEŞTİ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti hazırlık maçı Cumartesi günü saat 10:30’da başlayacak. Karşılaşma YouTube ve FB TV’den yayınlanacak.