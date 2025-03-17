Fenerbahçe sözleri olay oldu: ‘Beni Fenerbahçe düşmanı yapmayın’

Son olarak "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kimleri transfer etmek isterdiniz?" sorusunu yanıtlayan Yüksel Yıldırım, "Bana sağ bek lazım. Osayi benim için iyi olabilir. Onun dışında ben Fenerbahçe'den defanstan birini almam. Galatasaray kimi bırakır? Kerem Demirbay'ı isterim. Beğeniyorum, Türk. Osimhen'i isterim ama olmayacak bir şeyi neden söyleyeyim. Galatasaray ve Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncular var, bakacağım. Alırım alamam orası ayrı. Sordunuz diye cevap veriyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



