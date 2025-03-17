Fenerbahçe sözleri olay oldu: ‘Beni Fenerbahçe düşmanı yapmayın’

Trendyol Süper Lig 28. haftasında Samsunspor deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Lider Haber ve Beyaz TV'ye konuştu.
"Beni Fenerbahçe düşmanı yapmayın" diyen Yüksel Yıldırım, "Ben Fenerbahçe'nin ayarını bozmadım. Fenerbahçe çıktı oynadı, yenilmemiz gereken maçta berabere kaldık. Bizi yenemediler bu kadar basit. Bu maçın sonucu bizi bağlamaz. Lütfen beni Fenerbahçe düşmanı artık yapmayın şu televizyonlarda. Beni niye böyle yapıyor herkes?" dedi.
Kadıköy'e bir puan için geldiklerini ifade eden başkan, "Beşiktaş ile çekişiyorum, Eyüpspor ile çekişiyorum Avrupa için. 1 puan için geldik, 1 puanı aldık. O kadar mutluyuz ki takım olarak. Samsun taraftarı Samsun'da şampiyon olmuş gibi kutluyor sokaklarda" ifadelerini kullandı.
Tek hedefinin Samsunspor'u Avrupa'ya götürmek olduğunu bildiren Yıldırım, "Biz küçük bir camiayız. Bizim şampiyonluğumuz yok, Avrupa hayalimiz var. Benim de tek amacım Samsunspor'u Avrupa'ya sessizce götürmek" şeklinde konuştu.
Galatasaray maçına galibiyet için çıkacaklarını aktaran Yüksel Yıldırım, "Tüm Türkiye'ye söylüyorum; Galatasaray maçını kazanmaya oynayacağım. Açık ve net söylüyorum" dedi.
Yabancı hakem konusuna da değinen Yıldırım, "Galatasaray maçında yabancı hakem istedim, istiyorum dedim. 3 maça yabancı hakem istedim. TFF iki takım isterse yabancı hakem olur demişti. Fenerbahçe ve biz de istiyorduk ama maç öncesi konuşulmadı" ifadelerini kullandı.
Mourinho'nun açıklamalarına yüklenen Yüksel Yıldırım, "Bizim 3-2 yenildiğimiz maçı seyretmiş mi Mourinho? Galatasaray-Samsunspor maçını seyretmiş mi? Onlar Kadıköy'de 3-1 kaybettiler. Bizim kadar mücadele etmişler mi? Gidin bir sorun niye oynamamışlar diye. Elimizden bu kadar geliyor. Takımımın bütçesi 12 milyon euro benim. Bir tane En-Nesyri etmiyor. Neyi konuşuyoruz biz?" şeklinde konuştu.
Mourinho'nun kadro tercihine şaşırdığını ifade eden Yıldırım, "Çok şaşırdım. Maçın yıldızıydı Szymanski Rangers maçında. Neden dinlendiriyorsun? Ben İrfan Can'ı oynatırdım, Tadic'i oynatmazdım. Konuşturuyolar beni. Kadronun yanlış olduğunu söylüyorum. 10 kişi Samsunspor'u yenemediler" dedi.
Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe şampiyon olsun, Türkiye'nin üstündeki, futbolun üstündeki kara bulutlar dağılsın. Fenerbahçe rahatlasın, Ali Koç rahatlasın, Acun Ilıcalı rahatlasın, bütün camia rahatlasın. Biz de rahatlayalım" diyerek sözlerini sürdürdü.
Son olarak "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kimleri transfer etmek isterdiniz?" sorusunu yanıtlayan Yüksel Yıldırım, "Bana sağ bek lazım. Osayi benim için iyi olabilir. Onun dışında ben Fenerbahçe'den defanstan birini almam. Galatasaray kimi bırakır? Kerem Demirbay'ı isterim. Beğeniyorum, Türk. Osimhen'i isterim ama olmayacak bir şeyi neden söyleyeyim. Galatasaray ve Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncular var, bakacağım. Alırım alamam orası ayrı. Sordunuz diye cevap veriyorum" diyerek sözlerini noktaladı.