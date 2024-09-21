Fenerbahçe taraftarından Galatasaray derbisine özel koreografi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelede öncesi sarı-lacivertli taraftarlar özel bir koreografi şovuna imza attı.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar özel bir koreografi sergiledi.
Koreografide, "Mücadele et, inan" ve "Hatırla, sizin en büyük korkunuz biziz" gibi ifadeler yer aldı.
Ayrıca, koreografinin bir bölümünde "Saldır Fener" yazıldı.
İşte o koreografiden kareler...
İşte o koreografiden kareler...