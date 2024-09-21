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Fenerbahçe taraftarından Galatasaray derbisine özel koreografi

Fenerbahçe taraftarından Galatasaray derbisine özel koreografi

20:0421/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelede öncesi sarı-lacivertli taraftarlar özel bir koreografi şovuna imza attı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar özel bir koreografi sergiledi.

Koreografide, "Mücadele et, inan" ve "Hatırla, sizin en büyük korkunuz biziz" gibi ifadeler yer aldı.

Ayrıca, koreografinin bir bölümünde "Saldır Fener" yazıldı.

İşte o koreografiden kareler...

İşte o koreografiden kareler...

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Derbi

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