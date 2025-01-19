Fenerbahçe taraftarları Jose Mourinho'ya tepkili: "Her maç aynı rezalet"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar ilk yarıda oynanan oyuna ve son haftalardaki takımın formsuz görüntüsü sebebiyle teknik direktör Jose Mourinho'yu topa tuttu.
Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor'a karşı oynanan kötü oyun istatistiklere de yansıdı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı bir isabetli şutla tamamladı.
Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarları tarafından sosyal medya üzerinden büyük tepki gördü.