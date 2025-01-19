Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe taraftarları Jose Mourinho'ya tepkili: "Her maç aynı rezalet"

Fenerbahçe taraftarları Jose Mourinho'ya tepkili: "Her maç aynı rezalet"

19:4719/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar ilk yarıda oynanan oyuna ve son haftalardaki takımın formsuz görüntüsü sebebiyle teknik direktör Jose Mourinho'yu topa tuttu.

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor'a karşı oynanan kötü oyun istatistiklere de yansıdı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı bir isabetli şutla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarları tarafından sosyal medya üzerinden büyük tepki gördü.

#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig
#Jose Mourinho

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
N harfiyle başlayan eşyalar