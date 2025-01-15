Fenerbahçe Tuta'nın uçağında bir futbolcuyu daha getiriyor: Geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Tuta'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Tuta'nın yanında bir futbolcuyu daha aynı uçakla İstanbul'a getireceği öğrenildi.

1 /8 Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper bölgesine ilk takviyeyi yapmak üzere.

2 /8 Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Tuta'yı kadrosuna kattı.



3 /8 FENERBAHÇE TUTA'YI KAÇ MİLYON EUROYA TRANSFER ETTİ? Transferden yetkili yöneticiler, Alman ekibiyle 12 milyon euro karşılığında el sıkıştı.



4 /8 FENERBAHÇE TUTA İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK? Oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, üç yıllık sözleşme imzalayacak.

5 /8 TUTA NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK? Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan Tuta'yı pazartesi günü İstanbul'a getirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin Tuta ile birlikte bir diğer anlaşma sağladığı futbolcu Anderson Talisca'yı da aynı uçakta getirmek istediği belirtildi.



6 /8 Brezilyalı oyuncu bu sezon toplamda 23 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.

7 /8 TUTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Tuta, 4 Temmuz 1999 tarihinde doğdu. 1,85 boyunda sağ ayağını kullanan Brezilyalı, bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. Tuta'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.



