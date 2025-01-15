Fenerbahçe Tuta'nın uçağında bir futbolcuyu daha getiriyor: Geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Tuta'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Tuta'nın yanında bir futbolcuyu daha aynı uçakla İstanbul'a getireceği öğrenildi.
Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper bölgesine ilk takviyeyi yapmak üzere.
Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Tuta'yı kadrosuna kattı.
FENERBAHÇE TUTA'YI KAÇ MİLYON EUROYA TRANSFER ETTİ?
Transferden yetkili yöneticiler, Alman ekibiyle 12 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
FENERBAHÇE TUTA İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK?
Oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, üç yıllık sözleşme imzalayacak.
TUTA NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan Tuta'yı pazartesi günü İstanbul'a getirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin Tuta ile birlikte bir diğer anlaşma sağladığı futbolcu Anderson Talisca'yı da aynı uçakta getirmek istediği belirtildi.
Brezilyalı oyuncu bu sezon toplamda 23 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.
TUTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Tuta, 4 Temmuz 1999 tarihinde doğdu. 1,85 boyunda sağ ayağını kullanan Brezilyalı, bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. Tuta'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.
TUTA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?
Kariyerine Kortrijk'te başlayan Tuta, toplamda 18 maça çıkarken bir gol attı. 2020 yılında Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'a transfer olan Tuta, toplamda 166 maça çıkarken 9 kez fileleri havalandırdı. Kariyerinde bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.