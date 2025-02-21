Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

15:1521/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın elenmesiyle Avrupa'da tek temsilcimiz olarak kalan Fenerbahçe'nin de bu turdaki rakibi belirlendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Sarı-lacivertli temsilcimizin rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurayla belli oldu.

Fenerbahçe, son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti.


Sarı-lacivertliler bu turu geçerse çeyrek finalde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe, Rangers'la ilk maçı 6 Mart'ta İstanbul'da, rövanşı 13 Mart'ta Glasgow'da oynayacak.

Kadrosunda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın bulunduğu Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.


Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.


UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu şampiyonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla belli olacak.

#UEFA
#Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Rangers
#Olympiakos

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya 2025 Ramazan imsakiyesi sahur vakti akşam ezan saati