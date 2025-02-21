UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın elenmesiyle Avrupa'da tek temsilcimiz olarak kalan Fenerbahçe'nin de bu turdaki rakibi belirlendi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Sarı-lacivertli temsilcimizin rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurayla belli oldu.
Fenerbahçe, son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler bu turu geçerse çeyrek finalde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe, Rangers'la ilk maçı 6 Mart'ta İstanbul'da, rövanşı 13 Mart'ta Glasgow'da oynayacak.
Kadrosunda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın bulunduğu Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu şampiyonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla belli olacak.