Fenerbahçe Van Persie’nin takımından yıldız transfer ediyor

Fenerbahçe’den ara transfer döneminin son gününde sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler Hollanda ligini son haftalarda sallayan 17 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için çalışmaları hızlandırdı. Ferdi’nin transferinden sonra kanatlarda sıkıntı yaşayan Jose Mourinho genç yıldızın transferine onay verdi. Detaylar haberimizde.
Ara transferin flaş takımı Fenerbahçe, gözünü Hollanda’ya dikti.
Yönetim radarına bir başka gurbetçiyi, Eser Gürbüz’ü aldı.
17 yaşındaki hücum oyuncusu Hollanda Ligi’nde son haftalarda adından fazlasıyla söz ettirdi.
Eser, ilk kez 1 Şubat’taki Fortuna mücadelesinde 64. dakikada oyuna girip ağları havalandırdı.
Genç yetenek, hafta sonundaki Twente maçında ise 73’te dahil olup, 90+3’de Heerenveen’e beraberliği getiren golü kaydetti.
Fenerbahçe’nin gözlemci ekibinin Eser Gürbüz’ü yakından takip ettiği ve transferde ‘öncelikli’ hedeflerden biri olarak belirlediği kaydedildi.
Genç yıldızın hocası da eski bir dost: Robin van Persie...
2015-18 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen Uçan Hollandalı, bu sezon Heerenveen’in başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamaya başladı.
Eser Gürbüz, aynı Ferdi Kadıoğlu gibi alt yaş gurubunda Hollanda’yı tercih etti ve U17 formasını 9 kez giyip 1 gol atarken, U18’de de bir defa oynadı.
Eser, her iki kanatta da forma giyebiliyor. Go Ahead altyapısından yetişen 17 yaşındaki oyuncu, 2023 yazında Heerenveen altyapısına transfer oldu.