Fenerbahçe yenildi: UEFA ülke puanı sıralaması değişti

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Lille'e 2-1 yenildi. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralaması değişti. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanında sıralama değişti.
İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması:
1) İNGİLTERE: 85,732
2) İTALYA: 75,356
3) İSPANYA: 70,561
4) ALMANYA: 67,910
5) FRANSA: 55,307
6) HOLLANDA: 52,316
7) PORTEKİZ: 46,816
8) BELÇİKA: 41,900
9) ÇEKYA: 34,850
10) TÜRKİYE: 34,800