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Spor

Fenerbahçe yenildi: UEFA ülke puanı sıralaması değişti

11:21 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:06 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Lille'e 2-1 yenildi. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralaması değişti. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



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Temsilcimiz rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanında sıralama değişti.










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İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması:













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1) İNGİLTERE: 85,732











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2) İTALYA: 75,356









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3) İSPANYA: 70,561








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4) ALMANYA: 67,910









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5) FRANSA: 55,307






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6) HOLLANDA: 52,316




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7) PORTEKİZ: 46,816







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8) BELÇİKA: 41,900


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9) ÇEKYA: 34,850

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10) TÜRKİYE: 34,800

#Fenerbahçe
#UEFA
#Lille
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