Fenerbahçe Yusuf Akçiçek’i tek şartla satacak

Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin radarına giren Yusuf Akçiçek Mourinho'nun gelecek sezon planları arasında yer alıyor. Genç yıldıza son olarak Alman devi Bayern Münih talip oldu. Sarı-lacivertliler oyuncuyu kaybetmek istemese de tek şart oyuncunun satışı için kulübün kasasına rekor bir bonservis bedeli girmesi. İşte detaylar.

1 /6 Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun formayı vermesiyle birlikte adını Avrupa'ya duyuran ve ilk A Milli Takım'a davet alan Yusuf Akçiçek'in ciddi talipleri var.

2 /6 Özellikle Bayern Münhi'in 19 yaşındaki stoperi yakından takip ettiği ve yaz döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtildi.



3 /6 Ancak Fenerbahçe'nin geçen sezon Ferdi Kadıoğlu'nda yaşadığı senaryoyu tekrar yaşamaya niyeti yok.



4 /6 Sarı-lacivertliler, Yusuf Akçiçek ile hemen vedalaşmak istemiyor. Bu nedenle Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe astronomik bir teklif gelmediği sürece Yusuf Akçiçek'i satmayı düşünmüyor.



5 /6 Yusuf Akçiçek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maçta görev aldı.

