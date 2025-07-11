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Fenerbahçe’de Archie Brown transferinde mutlu son: Anlaşma tamam!

Fenerbahçe’de Archie Brown transferinde mutlu son: Anlaşma tamam!

08:0111/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi sol bek transferinde mutlu sona ulaşıyor. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibi KAA Gent’in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown için 8-9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe sol bek transferinde sona yaklaştı. 

23 yaşındaki sol bek Archie Brown için Gent ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi.


Archie Brown için Gent ile yaklaşık 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transferin bitireleceği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerde oyuncu ile de 4 yıllık anlaşmaya varıldı.


Derby County altyapısında yetişen Archie Brown daha sonra Lausanne-Sport'ta oynadı.


Gent, 2023-2024 sezonu başında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz sol beki renklerine bağladı.


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