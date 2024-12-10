Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak. Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.