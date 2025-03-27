Fenerbahçe'de büyük tehlike: Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu kart sınırında

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 62 puanla 2. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 30 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor. Milli maçlar için verilen ara öncesi ligde son olarak Samsunspor ile berabere kalan ve zirve yarışında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, yarınki mücadeleden galip ayrılarak yeni bir seri yakalamak istiyor.