Fenerbahçe'de Cristian Medina krizi: Tarihler uymadı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Cristian Medina'yı UEFA listesine yetiştiremedi. Arjantinli oyuncu için görüşmeler devam ediyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa Listesi için kadrosunu UEFA’ya teslim etti.
Sarı lacivertliler artık yapacağı transferleri Süper Lig’de oynatacak.
Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Cristian Medina’dan vazgeçmedi.
Uzun zamandır Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Medina transferinde beklenen haber gelmedi.
ESPN Arjantin'in haberine göre; sarı lacivertlilerin 15 milyon dolar ve sonraki satıştan yüzde 20 pay içeren teklifini Boca Juniors reddetti.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosuna yazılma şansı kalmayan Medina için Boca Juniors'un istediği gibi oyuncuyu ocak ayına kadar kiralık olarak Arjantin'de bırakacak formülün kabul edilebileceği de belirtildi.
Fakat Fenerbahçeli yöneticilerin şu anda böyle bir düşüncesi bulunmuyor.
Oyuncuyu Süper Lig’e yetiştirmek istiyor.