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Spor

Fenerbahçe'de Cristian Medina krizi: Tarihler uymadı

Haber Merkezi
09:29 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:32 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Cristian Medina'yı UEFA listesine yetiştiremedi. Arjantinli oyuncu için görüşmeler devam ediyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa Listesi için kadrosunu UEFA’ya teslim etti.

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Sarı lacivertliler artık yapacağı transferleri Süper Lig’de oynatacak.

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Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Cristian Medina’dan vazgeçmedi.

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Uzun zamandır Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Medina transferinde beklenen haber gelmedi.

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ESPN Arjantin'in haberine göre; sarı lacivertlilerin 15 milyon dolar ve sonraki satıştan yüzde 20 pay içeren teklifini Boca Juniors reddetti.


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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosuna yazılma şansı kalmayan Medina için Boca Juniors'un istediği gibi oyuncuyu ocak ayına kadar kiralık olarak Arjantin'de bırakacak formülün kabul edilebileceği de belirtildi. 

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Fakat Fenerbahçeli yöneticilerin şu anda böyle bir düşüncesi bulunmuyor.

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Oyuncuyu Süper Lig’e yetiştirmek istiyor.


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#Fenerbahçe
#Medina
#Süper Lig
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