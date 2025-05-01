Fenerbahçe’de flaş ayrılık: Mourinho’nun gözdesi veda ediyor

Süper Lig’de şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe’de gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler Mourinho’nun raporu doğrultusunda gelecek ve gidecek oyuncuların planlamasına başladı. Portekizli teknik adamın bu sezon vazgeçilmezlerinden olan yıldız futbolcu için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

1 /5 Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski yolcu. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon kadrosuna kattığı Szymanski, Dinamo Moskoa'dan 9 milyon 750 bin euroya transfer edilmişti.



2 /5 Mourinho'nun "Elimde 3 tane Szymanski olsa hepsini oynatırım" ifadelerini kullandığı Szymanski'nin bonservis bedeli de belli oldu.



3 /5 Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Szymanski'nin bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.

4 /5 Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 103 maça çıktı.