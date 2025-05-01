Fenerbahçe’de flaş ayrılık: Mourinho’nun gözdesi veda ediyor

Süper Lig’de şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe’de gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler Mourinho’nun raporu doğrultusunda gelecek ve gidecek oyuncuların planlamasına başladı. Portekizli teknik adamın bu sezon vazgeçilmezlerinden olan yıldız futbolcu için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski yolcu. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon kadrosuna kattığı Szymanski, Dinamo Moskoa'dan 9 milyon 750 bin euroya transfer edilmişti.
Mourinho'nun "Elimde 3 tane Szymanski olsa hepsini oynatırım" ifadelerini kullandığı Szymanski'nin bonservis bedeli de belli oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Szymanski'nin bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.
Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 103 maça çıktı.
25 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 20 gol ve 28 asistlik performans gösterdi.