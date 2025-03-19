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Fenerbahçe'de kadro dışı kararı: Jose Mourinho'nun tek şartı var

Fenerbahçe'de kadro dışı kararı: Jose Mourinho'nun tek şartı var

Haber Merkezi
13:0419/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetimle toplantı yapan teknik direktör Jose Mourinho, bir oyuncunun kadro dışı kalabileceğini ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertli takımda bir oyuncuyu kadro dışı bırakmaya hazırlanıyor.

Yönetimle toplantı yapan Mourinho, oyuncunun kadro dışı kalmaması için tek şartı olduğunu söyledi.

Mourinho Rangers ve Samsun maçlarının kadrosuna almadığı Allan Saint Maximin'in kendisini hedef alan paylaşımları sonrası Fransız kanat oyuncusuyla ilgili konuşmuştu.

Tecrübeli teknik adam, "Son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı" ifadelerini kullanmıştı.

Fanatik'in haberine göre; Konu hakkında Portekizli teknik adamla yönetim arasında bir görüşme yapıldı ve toplantıdan kadro dışı kararı çıktı.

Eğer Maximin, özür dilemezse kadro dışında bırakılacak. Mourinho'nun tek şartı bu oldu.

Jose Mourinho; 27 yaşındaki futbolcuya mecbur kalmadıkça forma şansı vermeyi düşünmüyor.

#Fenerbahçe
#Mourinho
#Maximin

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