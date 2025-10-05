Fenerbahçe'de Samsunspor karşılaması öncesi sakatlık şoku: Maçta kim oynayacak?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.
Fenerbahçe'ye Samsunspor maçı öncesinde kötü haber geldi.
Samsun'a giden kafile bir oyuncunun MR'ı çekildi.
Maç sabahı ağrı hisseden Ederson'un öğle saatlerinde MR'ı çekildi.
Brezilyalı kalecinin durumu, MR sonucunun ardından netlik kazanacak.
Ederson'un oynayamama ihtimali bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da sağ ayak parmağında kırık oluşmuştu.
Ederson'un MR sonucuna göre kaleye Tarık Çetin geçecek.