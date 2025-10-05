Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Samsunspor karşılaması öncesi sakatlık şoku: Maçta kim oynayacak?

Fenerbahçe'de Samsunspor karşılaması öncesi sakatlık şoku: Maçta kim oynayacak?

Haber Merkezi
13:325/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

Fenerbahçe'ye Samsunspor maçı öncesinde kötü haber geldi.

Samsun'a giden kafile bir oyuncunun MR'ı çekildi.

Maç sabahı ağrı hisseden Ederson'un öğle saatlerinde MR'ı çekildi.

Brezilyalı kalecinin durumu, MR sonucunun ardından netlik kazanacak.

Ederson'un oynayamama ihtimali bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da sağ ayak parmağında kırık oluşmuştu.

Ederson'un MR sonucuna göre kaleye Tarık Çetin geçecek.

#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Ederson
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ 5 EKİM İLÇE İLÇE SU KESİNTİSİ SAATLERİ LİSTESİ: Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ arızalar ve kesintiler