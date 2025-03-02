Fenerbahçe'den 25 milyon Euro'luk Sofyan Amrabat planı

Fenerbahçe'nin, Al-Ahli'nin hedefinde olan Amrabat'ın tapusunu alıp oyuncuyu en az 25 milyon Euro'ya satmayı planladığı aktarıldı. Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkıp 2472 dakika süre alan Sofyan Amrabat 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.