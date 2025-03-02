Fenerbahçe'den 25 milyon Euro'luk Sofyan Amrabat planı

Fenerbahçe, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Faslı orta saha Sofyan Amrabat ile ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertliler, yıldız ismin bonservisini alacak. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamaları dört bir koldan devam ediyor. Yönetim özellikle gelecek sezon takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer harekatına dair yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat, Mourinho'nun kilit parçalarından biri haline geldi.
Gerek 6 numara gerekse stoper bölgesinde gösterdiği performansla Mourinho'nun elini kuvvetlendiren Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'den karar çıktığı öne sürüldü.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın opsiyonunu kullanma kararı aldı. Haberde Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunun 13 milyon Euro olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin, Al-Ahli'nin hedefinde olan Amrabat'ın tapusunu alıp oyuncuyu en az 25 milyon Euro'ya satmayı planladığı aktarıldı. Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkıp 2472 dakika süre alan Sofyan Amrabat 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.