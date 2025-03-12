Fenerbahçe’den Fred’in koltuğuna sürpriz aday: Ibrahima Camara geliyor!

Boavista’da forma giyen Gineli orta saha Ibrahima Camara, bu sezon sergilediği istikrarlı performansla birçok kulübün radarına girdi. 26 yaşındaki ön libero, güçlü fiziği ve sahadaki liderliğiyle Avrupa’nın yanı sıra Süper Lig ekiplerinin de yakın takibinde yer alıyor. Detaylar haberimizde.
Portekiz'in Boavista takımında forma giyen Gineli orta saha oyuncusu Ibrahima Camara, gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor.
FENERBAHÇE DEVREDE İDDİASI
Africafoot'un haberine göre, Fenerbahçe, 26 yaşındaki defansif orta sahayı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor. Camara'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam etse de, oyuncunun temsilcileriyle ilk temasın kurulduğu ve transfer fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.
TÜMOSAN KONYASPOR VE FRANSIZ EKİBİ DE TAKİPTE
İddiaya göre, Fenerbahçe'nin yanı sıra, Türkiye'den Konyaspor ve Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque de Camara'yı yakından takip ediyor. Özellikle Konyaspor'un oyuncuyla uzun süredir ilgilendiği ifade ediliyor.
Bu sezon Portekiz Ligi’nde 22 maça çıkan Camara, Boavista'nın 26. hafta maçında eski takımı Moreirense'ye karşı sahada olacak.
Ibrahima Camara kimdir?
Ibrahima Camará, 25 Ocak 1999’da Gine’nin Conakry şehrinde doğan ve şu anda Portekiz’in Boavista kulübünde merkez orta saha olarak oynayan Gineli profesyonel bir futbolcudur. 1,90 metre boyunda olan 26 yaşındaki oyuncu, güçlü fiziksel yapısı, top kapma becerisi ve saha içindeki oyun görüşüyle tanınır.
Kariyerine Sporting Braga altyapısında başlamış, ardından Moreirense ve 2022’de 1 milyon euro bonservis bedeliyle Boavista’ya transfer olmuştur. Portekiz Ligi’nde bugüne kadar 152 maçta forma giyen Camará, 3 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekerken, istikrarlı oyunuyla Avrupa kulüplerinin radarına girmiştir.