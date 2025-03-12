Fenerbahçe’den Fred’in koltuğuna sürpriz aday: Ibrahima Camara geliyor!

Ibrahima Camara kimdir?

Ibrahima Camará, 25 Ocak 1999’da Gine’nin Conakry şehrinde doğan ve şu anda Portekiz’in Boavista kulübünde merkez orta saha olarak oynayan Gineli profesyonel bir futbolcudur. 1,90 metre boyunda olan 26 yaşındaki oyuncu, güçlü fiziksel yapısı, top kapma becerisi ve saha içindeki oyun görüşüyle tanınır.







