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Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Hiç kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Hiç kimse beklemiyordu

Haber Merkezi
15:178/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Hem kadroya yeni isimler katmak isteyen hem de sözleşmesi bitecek mevcut oyuncularla görüşen sarı lacivertliler, yeni bir karar aldı.

Fenerbahçe'de sezon sonunda Osayi'nin sözleşmesi bitiyor ve sarı lacivertliler, oyuncuyla anlaşamadığı için görüşmeleri bitirmişti.

Osayi'nin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyordu.

Skorer'de yer alan habere göre; Fenerbahçe yeni bir karar aldı ve Osayi ile yeniden masaya oturacak.

Sarı lacivertlilerin, Nijeryalı oyuncuya teklifte bulunacağı öğrenildi.

Daha önceki önerileri düşük bulan, teklifin artırılmasını isteyen Osayi’nin de sarı-lacivertlilerde kalmaya sıcak baktığı iddia edildi.

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