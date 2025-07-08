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Fenerbahçe'den taraftarlara müjde: Yıldız oyuncu hakkında resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'den taraftarlara müjde: Yıldız oyuncu hakkında resmi açıklama geldi

Haber Merkezi
13:068/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, sarı lacivertli taraftarlara müjdeli bir haber geldi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği bir konu hakkında sarı lacivertlilerden resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

Ayrıca Fenerbahçe Futbol Akademisinden yetişen genç futbolculardan Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin’in ise kontratları 2029 yılına dek yenilendi.


Oosterwolde ve genç futbolcular için kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"2025/2026 sezonu yapılandırmasına devam edilen Futbol A Takımımızda;


oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesi 2028 yılına dek uzatılmış, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcularımızdan Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin’in kontratları ise 2029 yılına dek yenilenmiştir. Ertuğrul Çetin önümüzdeki sezon için Esenler Erokspor’a kiralanmıştır. Yeni sezonda üç oyuncumuza da başarılar dileriz."

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