Fenerbahçeli oyuncudan kendi tribünlerine skandal hareket

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadele sırasında Fenerbahçeli oyuncunun, tribünlere yaptığı hareket tepki çekti.
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Eyüpspor'u konuk etti.
Karşılaşmaya sarı lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.
Maça gelen taraftarlar da oyuncuları ve yönetimi protesto etti.
Maçın 32. dakikasında Fenerbahçe, En Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Golün ardından taraftarlar, futbolculara tepki göstermeye devam etti.
Fenerbahçeli oyuncu En Nesyri ise tribünlere dönerek kulağını gösterdi ve sizi duymuyorum işareti yaptı.
En-Nesyri'nin bu hareketi hem tribünlerin dikkatini çekti hem de sosyal medyada eleştirildi.