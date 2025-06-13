Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli oyuncudan şok çıkış! Ayrılık isteğini iletti

Fenerbahçeli oyuncudan şok çıkış! Ayrılık isteğini iletti

09:4913/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Fenerbahçe'de kadro yenileme çalışmaları sürerken sarı-lacivertli futbolcudan şok bir ayrılık çıkışı geldi. İşte detaylar...

Geçen sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mimovic'te beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, geçen sezonun 2. yarısını Zenit'te kiralık olarak geçiren Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

20 yaşındaki futbolcunun bu talebini Fenerbahçe yönetimine bildirdiği iddia edildi. Henüz Fenerbahçe formasını hiçbir maçta giymeyen Mimovic'in, sarı-lacivertlilere transferinin gerçekleşmesinden hemen sonra Zenit'e kiralanmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

Mimovic ile eski kulübü Kızılyıldız'ın ilgilendiği ve Sırp ekibinin futbolcuyu Fenerbahçe'ye gönderdiği rakama geri almak istediği aktarıldı.

Mimovic geçen sezon 25 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Fenerbahçe
#Mimovic
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'yi kaçırana emeklilik kilidi açıldı: SGK, SSK başlangıç tarihi 1993-2013 arası olan 47-48-49-50 yaşındaki kadın erkek yaş tablosu