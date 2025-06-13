Fenerbahçeli oyuncudan şok çıkış! Ayrılık isteğini iletti

20 yaşındaki futbolcunun bu talebini Fenerbahçe yönetimine bildirdiği iddia edildi. Henüz Fenerbahçe formasını hiçbir maçta giymeyen Mimovic'in, sarı-lacivertlilere transferinin gerçekleşmesinden hemen sonra Zenit'e kiralanmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.