Fenerbahçeli oyuncudan şok çıkış! Ayrılık isteğini iletti

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Fenerbahçe'de kadro yenileme çalışmaları sürerken sarı-lacivertli futbolcudan şok bir ayrılık çıkışı geldi. İşte detaylar...
Geçen sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mimovic'te beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, geçen sezonun 2. yarısını Zenit'te kiralık olarak geçiren Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.
20 yaşındaki futbolcunun bu talebini Fenerbahçe yönetimine bildirdiği iddia edildi. Henüz Fenerbahçe formasını hiçbir maçta giymeyen Mimovic'in, sarı-lacivertlilere transferinin gerçekleşmesinden hemen sonra Zenit'e kiralanmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.
Mimovic ile eski kulübü Kızılyıldız'ın ilgilendiği ve Sırp ekibinin futbolcuyu Fenerbahçe'ye gönderdiği rakama geri almak istediği aktarıldı.
Mimovic geçen sezon 25 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.