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Fenerbahçeli yıldız kendilerini savundu: Tepkilere verdiği cevapla gündem oldu

Fenerbahçeli yıldız kendilerini savundu: Tepkilere verdiği cevapla gündem oldu

18:295/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe cephesinde Beşiktaş'a karşı alınan 1-0'lık derbi mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi, taraftarlardan gelen eleştirilere sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Trendyol Süper Lig 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Derbi karşılaşmasında yenilen gol sonrası taraftarlar tarafından yönetim istifaya davet edilmiş, protestolar maç sonu da devam etmişti.

Ayrıca Fenerbahçeli futbolculardan Fred'in son düdüğün ardından gülümsemesi ve Aleksander Djiku'nun stadyumdan ayrılırken arabasında FIFA oynadığı görüntüler tepki çekmişti.

Yaşananların ardından bugün sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Edin Dzeko'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

Bosnalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;


"Kendinizi her zaman sorunun değil çözümün bir parçası olacak şekilde geliştirin."

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