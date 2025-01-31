Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde aldığı intikam ağlattı

Fenerbahçe, Danimarka ekibi FC Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi. Sarı Lacivertliler maçın son düdüğü sonrasında belirsizlik yaşadı. Portekiz ekibi Braga'nın Lazio ile oynadığı maçın sonucunu bekleyen temsilcimiz, gelen haberin ardından büyük sevinç yaşadı.
Portekiz ekibi Braga'nın Lazio ile oynadığı maçın sonucunu bekleyen temsilcimiz, gelen haberin ardından büyük sevinç yaşadı.
Fenerbahçe, 2016 yılında Braga deplasmanında hakem İvan Bebek'in skandal yönetimine maruz kalmış ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmişti.
Temsilcimiz, bugün Danimarka deplasmanında FC Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonunda Fenerbahçe'nin Play-Off turuna kalabilmesi için Braga'nın Lazio karşısında iki farklı kazanmaması gerekiyordu. Bu durum gerçekleşti ve sarı lacivertliler Avrupa'daki yoluna devam ederken Braga kupaya veda etti.
Braga Teknik Direktörü Carvajal, Lazio maçının son dakikasında attıkları golün iptal edildiğini görünce büyük üzüntü yaşadı. Bazı Portekizli taraftarların ağladığı gözlemlendi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Braga'nın elenip takımlarının yola devam etmesi konusunda sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı.
Fenerbahçeliler ortaya çıkan tablo için 'ilahi adalet' yorumlarında bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turunda Rangers ya Olympiakos takımlarından biriyle eşleşecek.