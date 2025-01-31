Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde aldığı intikam ağlattı

Temsilcimiz, bugün Danimarka deplasmanında FC Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonunda Fenerbahçe'nin Play-Off turuna kalabilmesi için Braga'nın Lazio karşısında iki farklı kazanmaması gerekiyordu. Bu durum gerçekleşti ve sarı lacivertliler Avrupa'daki yoluna devam ederken Braga kupaya veda etti.