Fenerbahçe'nin Cristian Medina için yaptığı teklif ortaya çıktı: Transferin detayları belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Boca Juniors'ın 22 yaşındaki oyuncusu Cristian Medina için teklifte bulundu.
Fenerbahçe'de orta saha çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüp, Jose Mourinho'nun onay verdiği isimlerle görüşüyor.
Fenerbahçe ayrıca, geleceğe yönelik satış yapma ihtimalinin fazla olduğu genç oyuncularla ilgileniyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, aradığı ismi Arjantin'de buldu.
Fenerbahçe, Boca Juniors'ın 22 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Cristian Medina'yı gözüne kestirdi.
Hatta Fenerbahçe'nin Cristian Medina için yaptığı teklif ortaya çıktı.
Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus, toplamda 9 milyon euro teklifte bulundu.
Boca'nın ise 14 milyon euro istediği fakat indirim yapmaya hazır olduğu öğrenildi.
Toplamda 52 maçta süre alan Medina, 6 gol ve 8 asistle oynadı.
6-8 oynayabilen Medina, ayrıca 10 numara ve orta saha sağ olarak da görev yapabiliyor.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.