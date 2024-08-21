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Spor

Fenerbahçe'nin Cristian Medina için yaptığı teklif ortaya çıktı: Transferin detayları belli oldu

Ömer Çelikbaşlı
09:48 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:02 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Boca Juniors'ın 22 yaşındaki oyuncusu Cristian Medina için teklifte bulundu.

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Fenerbahçe'de orta saha çalışmaları devam ediyor.

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Sarı lacivertli kulüp, Jose Mourinho'nun onay verdiği isimlerle görüşüyor.

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Fenerbahçe ayrıca, geleceğe yönelik satış yapma ihtimalinin fazla olduğu genç oyuncularla ilgileniyor.

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Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, aradığı ismi Arjantin'de buldu.

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Fenerbahçe, Boca Juniors'ın 22 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Cristian Medina'yı gözüne kestirdi.

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Hatta Fenerbahçe'nin Cristian Medina için yaptığı teklif ortaya çıktı.

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Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus, toplamda 9 milyon euro teklifte bulundu.


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Boca'nın ise 14 milyon euro istediği fakat indirim yapmaya hazır olduğu öğrenildi.


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Toplamda 52 maçta süre alan Medina, 6 gol ve 8 asistle oynadı.


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6-8 oynayabilen Medina, ayrıca 10 numara ve orta saha sağ olarak da görev yapabiliyor.

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Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Cristian Medina
#Mourinho
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