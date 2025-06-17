Fenerbahçe’nin eski yıldızı Serie A’da: İmzayı atıyor

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu kariyerinde büyük bir adım atarak Serie A’ya transfer oluyor. Türk asıllı İsveçli orta saha oyuncusu, Serie B ekibi Frosinone’den Serie A’nın yeni temsilcisi Pisa SC’ye transfer oldu. İşte detaylar.
Bir dönem Fenerbahçe'nin altyapısında da forma giyen ancak A takımda oynama şansı bulamayan İsveç doğumlu Türk orta saha oyuncusu İsak Vural, İtalya Serie A'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertli kulübün 2022 yılında, henüz 16 yaşındayken Benfica altyapısından kadrosuna kattığı İsak, bir yıl sonra futbola başladığı Hammarby'ye imza atmıştı.
İsveç ekibindeki bir yıllık macerasının ardından İtalyan kulüplerinin dikkatini çeken genç oyuncu, Serie B temsilcisi Frosinone'ye transfer oldu.
Geride kalan sezonda Frosinone'de 24 maça çıkan İsak Vural 1213 dakika sahada kalırken, 2 kez asist yaptı.
İsak, İtalyan kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da henüz 19 yaşında olmasına rağmen kariyerinde beşinci takımına imza atmaya hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; İsak Vural, Serie A'nın yeni takımı Pisa ile sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalayacak.
Haziran 2029'a kadar sürecek 4 yıllık mukaveleyle Pisa'nın kadrosuna katılmaya hazırlanan İsak için 4 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.