Fenerbahçe'nin istediği yıldız oyuncu serbest kaldı: Golcü bedavaya geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye güzel bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin ilgilendiği oyuncu, sezon sonunda takımından ayrılacağını açıkladı.
Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlardan sonra camia, yönetimin istifa etmesini istiyor.
Sarı lacivertli yönetim istifa etmeyi düşünmezken, transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye güzel de bir haber geldi.
Sarı lacivertlilerin ilgilendiği oyuncu, sezon sonunda takımından ayrılacağını açıkladı.
Lille'in golcü yıldızı Jonathan David, 5 yıllık dönemin ardından takımdan ayrılıyor.
Gent'ten 2020 yılında 27 milyon euroya transfer edilen Kanadalı golcü, Lille ile sözleşme uzatmaya yanaşmamıştı.
25 yaşındaki yıldız sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşım ile sezon sonu Lille'e veda edeceğini duyurdu.
Lille'de Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Jonathan David, 231 maçta 109 gol atarken 30 asist yaptı.
Jonathan David'in adı Fenerbahçe ve Napoli ile anılıyor.