Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin istediği yıldız oyuncu serbest kaldı: Golcü bedavaya geliyor

Fenerbahçe'nin istediği yıldız oyuncu serbest kaldı: Golcü bedavaya geliyor

Haber Merkezi
18:5314/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye güzel bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin ilgilendiği oyuncu, sezon sonunda takımından ayrılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlardan sonra camia, yönetimin istifa etmesini istiyor.

Sarı lacivertli yönetim istifa etmeyi düşünmezken, transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye güzel de bir haber geldi.

Sarı lacivertlilerin ilgilendiği oyuncu, sezon sonunda takımından ayrılacağını açıkladı.

Lille'in golcü yıldızı Jonathan David, 5 yıllık dönemin ardından takımdan ayrılıyor.

Gent'ten 2020 yılında 27 milyon euroya transfer edilen Kanadalı golcü, Lille ile sözleşme uzatmaya yanaşmamıştı.

25 yaşındaki yıldız sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşım ile sezon sonu Lille'e veda edeceğini duyurdu.

Lille'de Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Jonathan David, 231 maçta 109 gol atarken 30 asist yaptı.

Jonathan David'in adı Fenerbahçe ve Napoli ile anılıyor.

#Fenerbahçe
#Jonathan David
#Lille
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATV canlı izle 14 Mayıs 2025: Ziraat Türkiye Kupası final maçı ATV canlı yayın akışı