Fenerbahçe'nin kasasına 60 milyon euro girecek

Gelecek sezon için kadro çalışmalarını südüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın minumum 60 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de yönetim Djiku, Amrabat, En-Nesyri ve Szymanski’ye gelen teklifler değerlendirilecek.
Bu satışlardan gelecek parayla yeni transferler yapılacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Amrabat’ın 13 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanılacak ve ardından 20 milyon euro civarında bir rakama satılacak.
En-Nesyri ve Djiku için gelen tekliflere de olumlu yanıt verilmesi bekleniyor.
Szymanski’ye de Rus kulüplerinin yakın ilgisi var.
Fenerbahçe'nin bu isimlerden 60 milyon euroluk gelir bekliyor.