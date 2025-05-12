Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin kasasına 60 milyon euro girecek

Fenerbahçe'nin kasasına 60 milyon euro girecek

Haber Merkezi
11:0412/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gelecek sezon için kadro çalışmalarını südüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın minumum 60 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de yönetim Djiku, Amrabat, En-Nesyri ve Szymanski’ye gelen teklifler değerlendirilecek.

Bu satışlardan gelecek parayla yeni transferler yapılacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Amrabat’ın 13 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanılacak ve ardından 20 milyon euro civarında bir rakama satılacak.

En-Nesyri ve Djiku için gelen tekliflere de olumlu yanıt verilmesi bekleniyor.

Szymanski’ye de Rus kulüplerinin yakın ilgisi var.

Fenerbahçe'nin bu isimlerden 60 milyon euroluk gelir bekliyor.

#Fenerbahçe
#Amrabat
#Szymanski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?