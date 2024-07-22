Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe, Lugano'yu geçerse kimle oynayacak? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho öncülüğünde sezonu resmi olarak açmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.
İkinci maç ise 30 Temmuz'da oynanacak.
Fenerbahçe'nin oyuncu listesi de belli oldu.
Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.
Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.
Peki Fenerbahçe, Lugano'yu geçerse kimle oynayacak?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Muhtemel rakipler şu şekilde:
-Rangers
-Slavia Prag
-Salzburg
-Lille