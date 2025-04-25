Fenerbahçe’nin Skriniar planları suya düştü

Fenerbahçe’nin devre arasında PSG’den kiralık olarak renklerine bağladığı Milan Skriniar’ın talipleri gün geçtikçe artıyor. Sarı-lacivertliler 30 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Fakat Slovak oyuncuya Premier Lig’den ciddi teklifler var.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Galatasaray'ın elinden kaptığı Milan Skriniar, kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı.
Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın bonservisini almak adına girişimlere başlarken oyuncunun taliplerinin artması planları altüst etti.
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Skriniar için 15 milyon euroyu gözden çıkarırken, oyuncu kanadı da tavrını Fenerbahçe'den yana koymuştu.
Öte yandan Skriniar'ın taliplerinin artmasının ardından tüm planlar altüst oldu.
Napoli ve Lazio'nun ardından İngiltere Premier Lig'den de taliplerin çıkması sonrası Skriniar'ın kafasının karıştığı haber detayında yer aldı.
30 yaşına giren ve kariyeri için kritik bir dönemde olan Milan Skriniar'ın sezon sonunda gelecek tüm teklifleri değerlendirip ardından nihai kararını vereceği aktarıldı.
Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Skriniar, 1560 dakika sahada kaldı. Deneyimli stoper 2 gol, 2 asistlik skor katkısı da verdi.