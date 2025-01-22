Fenerbahçe'nin Strahinja Pavlovic için yaptığı son teklif ortaya çıktı

Ara transferde kadrosunu 2 stoperle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Aston Villa’nın sağ ayaklı stoperi Diego Carlos’u İstanbul'a getirdi. Ayrıca Fenerbahçe'nin Strahinja Pavlovic için yaptığı son teklif de ortaya çıktı.
Ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında stoper hattı öne çıkan Fenerbahçe, bu yöndeki çalışmalarına hız verdi.
Sarı-lacivertliler stopere iki takviye birden yapmak istiyor.
Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da forma giyen sağ ayaklı stoper Diego Carlos'u İstanbul'a getirdi.
Sarı-lacivertlilerin, oyuncu için 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedilirken bunun 4 eşit taksit halinde verileceği öğrenildi.
İstanbul'a gelen 31 yaşındaki oyuncu resmi imzayı atacak.
Fenerbahçe’nin transfer planlarında sol ayaklı bir stoper de yer alıyor.
Bu pozisyon için öne çıkan isimse İtalyan ekibi Milan’da forma giyen Strahinja Pavlovic. 31 yaşındaki oyuncu için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi İtalyan basını duyurdu.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Pavlovic için 20 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklifte bulundu.
20 milyon Euronun altına Pavlovic'i bırakmayı düşünmeyen Milan'ın yeni teklife ne cevap vereceği merak konusu.
Piyasa değeri 17 milyon Euro olan Sırp stoper, Milan formasıyla bu sezon 14 maça çıkarken 1 gol attı.