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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdırıldı: 3 tasarım da belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdırıldı: 3 tasarım da belli oldu

Haber Merkezi
11:2510/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları, sosyal medyaya sızdırıldı. Yeni çıkan 3 formanın gelecek sezon sarı lacivertli oyuncuların üstünde olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar belli oldu.

Sarı lacivertliler 2025-2026 sezonunda Adidas sponsorluğunda formalarını yaptırdı.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları, sosyal medyaya sızdırıldı.

Bu formaların gelecek sezon için kesinleştiği iddia edildi.

İddiaya göre Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği deplasman forması bu şekilde.

2000'lerde moda olan forma tasarımına geri dönen sarı lacivertlilerin, yeni sezonda deplasmanda sarı forma giyeceği iddia edildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin iç sahada da giyeceği formaların belli olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları şu şekilde

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları şu şekilde

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