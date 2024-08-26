Fenerbahçe’ye Ajax’tan yeni Ferdi: Yarı fiyatına geliyor!

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’ndan boşalan sol bek pozisyonuna arayışlar sürüyor. Sarı-lacivertliler Tadic’in Ajax’tan eski takım arkadaşını transfer etmek için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans gösteren Hollandalı yıldız için istenen bonservis bedeli de belli oldu.
Ferdi Kadıoğlu için Brighton'la anlaşan Fenerbahçe sol beke takviye için de çalışmalarına başladı.
Ferdi Kadıoğlu için Brighton'la anlaşan Fenerbahçe sol beke takviye için de çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertliler, Ajax'ın formasını terleten Hollandalı sol bek Owen Wijndal'ı gündemine aldı.
Transfer piyasasında aktif olmayı hedefleyen Ajax önce oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda.
24 yaşındaki futbolcu da Hollanda ekibinin satış listesinde yer alan isimlerden biri.
Geçen sezonu Belçika ekibi Royal Antwerp'te geçiren Wijndal'la ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe değil.
Avrupa'dan birçok talibi bulunan 24 yaşındaki sol bek için şimdiye kadar yapılan teklifler ise Ajax'ı tatmin etmedi.
Hollanda ekibi, Wijndal için 12 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ediyor.
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu satışı sonrasında birden fazla transfer yapmayı hedeflerken Ajax'ın 12 milyon Euro'luk beklentisi transfer görüşmelerinde önemli bir kriter olacak.
Bu transfer sürecinde, Fenerbahçe'nin Ajax ile pazarlıklarını nasıl yürüteceği ve diğer kulüplerin Wijndal için sunacağı teklifler, oyuncunun geleceğini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.
Futbola AZ altyapısında başlayan Wijndal, Temmuz 2022'de 10 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Ajax'ın yolunu tuttu.