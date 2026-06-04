Fenerbahçe'ye dönebilmek için 5 milyon euroluk fedakarlık yapacak

Transfer çalışmalarının devam ettiği Fenerbahçe'de, başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı eski yıldız yeniden sarı-lacivertli formayı giyebilmek için ciddi bir maddi fedakarlığa hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi gerçekleşecek. Seçimler öncesi nefesler tutulurken başkan adaylarından flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Hakan Safi'nin transfer listesinde olan milli yıldız Merih Demiral ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Safi'nin, Fenerbahçe altyapısında yetişen stoper ile anlaşma sağladığı aktarıldı. Kısa süre önce oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, deneyimli futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Merih Demiral'ın son olarak Fenerbahçe'ye transfer olabilmek adına büyük bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; yıllık yaklaşık 12 milyon Euro kazanan Merih'in Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda bu rakamın yaklaşık 5 milyon Euro'luk bölümünden vazgeçeceği aktarılıyor.
Safi'nin başkanlığa seçilmesi halinde sarı-lacivertli kulüp ile Merih Demiral arasında 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtiliyor.