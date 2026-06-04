Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'ye dönebilmek için 5 milyon euroluk fedakarlık yapacak

Fenerbahçe'ye dönebilmek için 5 milyon euroluk fedakarlık yapacak

16:544/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Transfer çalışmalarının devam ettiği Fenerbahçe'de, başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı eski yıldız yeniden sarı-lacivertli formayı giyebilmek için ciddi bir maddi fedakarlığa hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi gerçekleşecek. Seçimler öncesi nefesler tutulurken başkan adaylarından flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Hakan Safi'nin transfer listesinde olan milli yıldız Merih Demiral ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Safi'nin, Fenerbahçe altyapısında yetişen stoper ile anlaşma sağladığı aktarıldı. Kısa süre önce oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, deneyimli futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Merih Demiral'ın son olarak Fenerbahçe'ye transfer olabilmek adına büyük bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; yıllık yaklaşık 12 milyon Euro kazanan Merih'in Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda bu rakamın yaklaşık 5 milyon Euro'luk bölümünden vazgeçeceği aktarılıyor.

Safi'nin başkanlığa seçilmesi halinde sarı-lacivertli kulüp ile Merih Demiral arasında 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtiliyor.

#Fenerbahçe
#Merih Demiral
#Hakan Safi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası TCMB faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde faizler düşecek mi?