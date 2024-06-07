Fenerbahçe'ye genç golcü: Bonservisine 65 milyon euro ödenmişti

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun istediği isim ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Jose Mourinho döneminin resmen başlamasının ardından transfer pazarına güçlü bir giriş yapmayı planlıyor.
Portekizli hocanın gelişi sonrası dünyaca ünlü futbolcularla adı anılan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'te yer alan habere göre, PSG, 22 yaşındaki Gonçalo Ramos'u kiralama kararı aldı.
PSG, Benfica'dan 65 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı futbolcuyu teknik direktör Luis Enrique'nin ilk 11'de düşünmemesi sonrası forma şansı bulabileceği bir kulübe kiralamak istiyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un PSG'nin sahibi Al-Khelaifi ile yakın arkadaş olmasının yanı sıra Gonçalo Ramos'un da Jose Mourinho ile de bir bağlantısı var.
Ramos ve Mourinho'nun menajerleri ortak. İki ismin de temsilciliğini Jorge Mendes yaptı.
Gonçalo Ramos geride bıraktığımız sezon PSG formasıyla 40 maçta bin 877 dakika süre aldı.
Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.