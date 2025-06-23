Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’ye kötü haber: Jonathan David dev kulüple görüşecek

Fenerbahçe’ye kötü haber: Jonathan David dev kulüple görüşecek

14:4923/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin forvet hattını güçlendirmek için hedeflediği Jonathan David, Avrupa devlerinin radarından kurtulamıyor. Serie A’nın köklü kulübü, Lille ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Kanadalı golcü için resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı söylenen Kanadalı forvet oyuncusu Jonathan David için flaş bir talip ortaya çıktı.

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Juventus kısa süre içerisinde yıldız futbolcu için görüşmelere başlayacak.

Vlahovic'e alternatif arayışlarını sürdüren İtalyan ekibi, kulübün genel menajeri Damien Comolli'ye tam yetki vererek David için temaslarını sıklaştırmasını istedi.


Bunun üzerine Kulüpler Dünya Kupası için ABD'de bulunan Comolli, Torino'ya geri döndü.


25 yaşındaki Jonathan David, geçen sezon Lille forması altında çıktığı 49 maçta 25 gol attı ve 12 asist yaptı.


#Jonathan David
#Fenerbahçe
#Lille
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? 23 Haziran 2025 canlı döviz fiyatları…