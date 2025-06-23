Fenerbahçe’ye kötü haber: Jonathan David dev kulüple görüşecek

Fenerbahçe’nin forvet hattını güçlendirmek için hedeflediği Jonathan David, Avrupa devlerinin radarından kurtulamıyor. Serie A’nın köklü kulübü, Lille ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Kanadalı golcü için resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı söylenen Kanadalı forvet oyuncusu Jonathan David için flaş bir talip ortaya çıktı.
İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Juventus kısa süre içerisinde yıldız futbolcu için görüşmelere başlayacak.
Vlahovic'e alternatif arayışlarını sürdüren İtalyan ekibi, kulübün genel menajeri Damien Comolli'ye tam yetki vererek David için temaslarını sıklaştırmasını istedi.
Bunun üzerine Kulüpler Dünya Kupası için ABD'de bulunan Comolli, Torino'ya geri döndü.
25 yaşındaki Jonathan David, geçen sezon Lille forması altında çıktığı 49 maçta 25 gol attı ve 12 asist yaptı.